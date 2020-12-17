SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda oynanan karşılaşmaların ardından rakiplerini eleyen takımlar Son 16 Turu'na yükseldi. Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar belli oldu.

Güncellenme: 23:22, 17/12/2020
Haberler Futbol
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan maçlarında ardından Son 16 Turu’ndaki seri başı olan takımlar da belli oldu. Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu'nda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yarın (Cuma) 14.30'da yapılacak.

Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

Seri başı: Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor

Seri başı olmayan: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Erzurumspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor

adana demirspor alanyaspor Antalyaspor Başakşehir beşiktaş bursaspor Çaykur Rizespor Erzurumspor Fenerbahçe galatasaray Gaziantep FK Kasımpaşa konyaspor sivasspor Tuzlaspor yeni malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:22:49,