Türkiye’nin konuştuğu ikili: Batuhan Kör ve Ali Akman…

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, sezon başında altyapı oyuncularını A Takıma dahil ederek dinamik bir kadro oluşturdu. Yeşil beyazlılar, yaş ortalaması 21.9 olan kadro bünyesinde iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Ali Akman’ı parlattı.

DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİLER

Bursaspor’un bu sezonki kadrosunda 22 altyapı futbolcusu bulunuyor. Bursaspor’un zirve mücadelesine katkı sağlayan genç oyuncular, şimdiden devlerin radarına girdi. Süper Lig ve Avrupa’dan birçok kulüp, Ali Akman ve Batuhan Kör başta olmak üzere genç oyuncuları “yakın markaja” aldı.

18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 14'ü lig, 1'i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı. 19 yaşındaki Batuhan Kör ise 12'si lig, 3'ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi.

How it started / how it’s going pic.twitter.com/LqaFIXjyXK — Ali Akman (@AliAkman_18) December 8, 2020

Her iki isim Bursaspor bu sezon attığı toplam 32 resmi golün 20'sine doğrudan etki etmeyi başardı. Ali Akman'ın sözleşmesi bu sezon, Batuhan Kör'ün ise 2023 yılında sona eriyor.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDELER…

Bursaspor’un özellikle Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçında ortaya koyduğu müthiş performans ve uzatmalarda turu getiren golleriyle Türkiye’nin gündemine oturması Batuhan Kör ve Ali Akman’ı vitrine taşıdı.

Altyapı eğitimini Vakıfköy’de alan ve Bursaspor’un tüm yaş gruplarında forma giymesinin ardından bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alan Batuhan Kör, son haftalarda attığı gollerle ön plana çıktı. Ligde forma giydiği 645 dakikada 5 kez rakip fileleri havalandıran 19 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçında kariyerinin en anlamlı günlerinden birini yaşadı.

4 GOL ATTI, TURU GETİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur mücadelesinde Göztepe deplasmanına çıkan Bursaspor, uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 5-4 yenerek bir üst tura adını yazdırırken, Bursa ekibinin 4 golü Batuhan Kör’den geldi. Aynı zamanda kupada da bir asist ile oynayan genç hücum oyuncusu, bu sezon lig ve kupada süre aldığı 840 dakika 9 gol ve bir asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Genç oyuncunun, alt yaş gruplarında da benzer performansı sergilediği görüldü. Bursaspor U17 Takımı ile 33 maça çıkan Batuhan Kör, 15 kez rakip fileleri havalandırırken; ligde Bursaspor U19 Takımı ile de çıktığı 38 maçta, 22 kez gol sevinci yaşadı. Kariyeri boyunca 172 maçta ter döken genç oyuncu, bu mücadelelerde ise toplamda 56 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

MUSTAFA ER GÜVENİYOR

Bu sezon genç oyuncularına fazlasıyla şans vererek, gelişimlerine katkıda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de, oyuncusuna güveniyor. Bu sezon ligde, iki maç dışındaki tüm mücadelelerde forma şansı bulan 19 yaşındaki oyuncu, son 6 lig mücadelesinde de maçlara ilk 11de başladı. Genç oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu Yılport Samsunspor ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta da iki golü kaydetmişti.

SOSYAL MEDYA GÜNLERDİR ONLARI KONUŞUYOR

Bursaspor’un bu yıl zorunlu olarak kurduğu genç kadronun en çok parlayan ikilisi Ali Akman ve Batuhan Kör günlerdir sosyal medyanın da dilinde. TFF 1. Lig’i yakından takip eden birçok futbolsever henüz 20 yaşına gelmemiş iki ismin Türk futboluna kazandırılması için yoğun bir çaba içerisinde. Özellikle bu hafta Twitter’da Ali Akman ve Batuhan Kör rüzgarı esti. İşte iki genç yetenek için yapılan bazı paylaşımlar…

Bursaspor altyapısı gerçekten çok iyi. 19 yaşındaki Batuhan Kör çok iyi futbolcu. Herkes Bursaspor da Ali Akman ismini söylüyor ama bana göre Batuhan Kör de isminden çok söz ettirir. pic.twitter.com/nurt69vQH5 — Yılmaz Özen (@istanbulsss) December 13, 2020

Beratım benim ben senden çok eminim Ali Akman'la bugün süperdin alicim gönülden başarılar. Ayrıca teşekkürler pic.twitter.com/rE4YmgEbki — Ayhan Mutlu (@AyhanMutlu4284) December 15, 2020

19 yaşında, Trabzon doğumlu, Bursaspor'lu Batuhan Kör yine golünü attı. Bursaspor'da tüm gözle Burak Kapacak ve Ali Akman'ın üstünde ama bu çocuğa da özellikle dikkat edilmeli. Çok teknik ve soğukkanlı. pic.twitter.com/ATPvd58Hzi — CGT (@CesurTufekci) December 15, 2020

Ali Akman’ın amcası aynı zamanda menajeri Ayhan Akman sayesinde Gs’ye transferi kesin gibiyken, Bursaspor’la iyi olan ilişkilerimizi kullanarak Batuhan Kör’ün transferini kesin olarak gerçekleştirmeliyiz. Yönetim inşallah bir girişimde bulunur ve sene sonu için söz alır. pic.twitter.com/oPHnSHlJKZ — Special One ﺦ (@benjosemourinho) December 15, 2020

3 günde 6 gol inanılmaz bir performans.. Ali Akman'dan sonra yeni star Batuhan Kör oldu.. Sırada Çağatay Yılmaz var.. pic.twitter.com/qX1yXuQ24B — Ömer Ali AKBURAK (@oakbrk) December 15, 2020

Batuhan Kör ve Ali Akman sezon sonu takımlarını Süper Lig’e taşır mı bilmem ama 1995 model #Bursaspor ruhu getirmişler o kesin. pic.twitter.com/Og7l3TbtrD — Aitor Lòpez Rekarte (@BunyaminBasar) December 15, 2020

Batuhan top bizdeyken pozisyon alıp oyuna katılıyor ama Ali Akman hep mücadelenin içinde. Zaman zaman kenarlara ve orta sahaya gelip prese katkı veriyor. Batuhan atıyorsa Ali Akman'ın da büyük katkısı var. Ama ikisinin de daha yolu çok uzun. İnşallah hata yapmazlar… — İbrahim Başol (@maestro10numara) December 15, 2020

Bursaspor'u bu sezon bir ya da iki kere izlemişimdir, bu Göztepe maçıyla maksimum üç oldu. Gözler Ali Akman ve Burak Kapacak'ta ama Batuhan Kör de baya iyi gözüküyor. Bunu da attığı gollerden söylenmiyorum oyunun genelinde çok iyiydi. Sessiz ve derinden geliyor galiba… ali akman aklın varsa fenere gelip kendini harcama git avrupada oyna saglam topcusun — kaderutansin34 (@turbanlinefreti) December 17, 2020 — Sezer (@afsarsezer_) December 15, 2020

Göztepeli bazı isimlere, futbolcuyum diye geçinen bazı kişilere, futbol dersi verdiğiniz için ve haklı galibiyetinizden ötürü kutlarım. @BursasporSk Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Batuhan Gör çok değerli bir jenerasyon oluşturuyor.. — Ozi (@ouzglkk) December 15, 2020