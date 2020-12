Türkiye’nin konuştuğu ikili: Batuhan Kör ve Ali Akman…

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, sezon başında altyapı oyuncularını A Takıma dahil ederek dinamik bir kadro oluşturdu. Yeşil beyazlılar, yaş ortalaması 21.9 olan kadro bünyesinde iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Ali Akman’ı parlattı.

Bursaspor’un bu sezonki kadrosunda 22 altyapı futbolcusu bulunuyor. Bursaspor’un zirve mücadelesine katkı sağlayan genç oyuncular, şimdiden devlerin radarına girdi. Süper Lig ve Avrupa’dan birçok kulüp, Ali Akman ve Batuhan Kör başta olmak üzere genç oyuncuları “yakın markaja” aldı.

18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 14'ü lig, 1'i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı. 19 yaşındaki Batuhan Kör ise 12'si lig, 3'ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi.

