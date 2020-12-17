Türkiye Kupası’ndan elenen bir Süper Lig ekibi daha: Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Tuzlaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Süper Lig’de kötü günler geçiren ancak son iki maçını kazanan Gençlerbirliği, yedek kadroyla çıktığı maçta TFF 1. Lig lideri Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.
İstanbul temsilcisinin gollerini 32. dakikada Vedat Bora, 42. dakikada Adama Sarr kaydetti. Trabzonspor’un Adana Demirspor’a penaltılarla elenmesinin ardından bir başka TFF 1. Lig ekibi daha Süper Lig temsilcisini kupa dışına itmiş oldu.
TFF 1. Lig’de oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Tuzlaspor 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Gençlerbirliği ise, Süper Lig’de oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 17. sırada yer aldı.