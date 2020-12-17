Sergen Yalçın’ın o sözlerine PFDK’dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Aytemiz Alanyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 36 bin TL para cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde;

“BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, 13.12.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunup “MHK’ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat” diyen Sergen Yalçın, “Biz sürekli VAR’dan penaltı yiyoruz. Bizim lehimize olan şeylerde hiçbir şey devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız! Bunun plan programını konuşuyoruz. Buradan MHK ve Serdar Tatlı’ya söylüyorum. Hakemler felaket. Olacak iş değil. Biz belki çok iyi oynamadık ama rakip de iyi oynamadı. Atsak 1-1 olsa oyunu çevirebilirdik. Kaybedebiliriz, bunlar normal” ifadelerini kullandı.