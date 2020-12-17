Schalke’nin kâbus yılı 2020! Yine kazanamadılar ve seri 28 maça çıktı…

Herkes için kötü geçen 2020 yılının artık bitmesini en çok isteyen takım Schalke… Bundesliga’da son galibiyetini 17 Ocak’ta Gladbach’a karşı alan milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun takımı tam 11 ay 335 gündür galip gelemedi.

Tarihinde 7 lig şampiyonluğu, 5 Almanya Kupası şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu bulunan 116 yıllık kulüp taraftarına en kötü sezonunu yaşatıyor.

Schalke 04, Almanya Bundesliga’da 12. hafta karşılaşmasında da Freiburg’u konuk etti. Veltins Arena’da oynanan müsabaka Freiburg’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Schalke’nin kazanamama serisi 28 maça çıktı.

Son 28 maçta 10 beraberlik, 18 yenilgi alan Schalke attığı 15 gole karşılık kalesinde tam 72 gol görerek büyük bir hüsran yaşadı. Neredeyse 1 yıldır kazanamayan ve Freiburg karşısında da ecel terleri döken Schalke 50. ve 68. dakikalarda Sallai’nin kaydettiği gollerle sahadan yine aynı sonla ayrıldı.

REKORA 4 MAÇ KALDI

Schalke’de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 9 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Freiburg, puanını 14’e yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Bundesliga’da 28 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve rekoru kırmasına (32 maç) 4 maç kalan Schalke ise 4 puanla 18. sırada yer buldu.

Bu alandaki rekorun sahibi Tasmania Berlin ise daha önce 31 maçtır kazanamamıştı. Schalke 04’ün bu kötü rekoru geçmesi için önünde sadece 4 maç kaldı.

İşte Schalke 04’ün sıradaki maçları:

A. Bielefeld

Hertha Berlin (d)

Hoffenheim

E. Frankfurt (d)

YENİ HOCA BAUM DA ÇARE OLAMADI

Schalke 04 sezonun ilk maçında Bayern Münih’e 8-0 ve ardından Werder Bremen’e 3-1 mağlup olunca teknik direktör David Wagner ve ekibinin görevine son vermişti.

Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner’in görevine son verilmesiyle ilgili olarak, “Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi” ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra takımın başına Manuel Baum’u getiren Schalke yine şeytanın bacağını kıramadı. 11 maça çıkan Baum ligde sadece 4 puan alabildi.