Rıza Çalımbay, corona virüsünü yendi

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay hastalığı atlattı. Çalımbay, bu akşam takımının Giresunspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yedek kulübesinde yer alacak. 57 yaşındaki deneyimli teknik direktör, corona virüsü atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çalımbay paylaşımında, “Takımımla yeniden sahada olacağım için mutluyum. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Mecnun Otyakmaz: Kimse merak etmesin