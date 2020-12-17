MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-0 Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, adını bir üst tura yazdırdı.

Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasının dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.

25. dakikada Sivasspor'da Kerem Kesgin'in sağ kanattan ortasında Felix'in yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

36. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Kesgin'in yerden şutu auta çıktı.

44. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin şutunu kaleci Gökhan Cörüt kornere çeldi.

68. dakikada Traore'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin'in şutu auta çıktı.

72. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Barış Yardımcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.

85. dakikada Gradel'in kullandığı serbest vuruşta seken topla buluşan Hakan Arslan’ın şutu kaleci Gökhan çeldi.

90+2. dakikada Kone'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ozan Ergün

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Kone, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Robin Yalçın, Jorge Felix (Hakan Arslan dk. 59), Kerem Kesgin (Kayode dk. 59), Barış Yardımcı, Ninga (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72), Ziya Erdal (Gradel dk. 46), Faycal Fajr

Yedekler: Muammer Yıldırım, Claudemir, Yasin Öztekin, Kubilay Şahin, Marcelo

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Giresunspor: Gökhan Cörüt, Traore, Helder Luis, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Kerem Kalafat, İshak Doğan (Arda Kılıç dk. 86), Muhammet Ertürk, Uzodimma (Hayrullah Bilazer dk. 62), Fatih Yılmaz, Clement (Erol Akdağ dk. 62)

Yedekler: Mehmet Doğaç Çiftçi, Ahmet Yusuf, Alperen Aydın, Saruhan Bolat, Şükrü Kara

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Kayode (dk. 90+2) (Sivasspor)

Sarı Kart: Uzodimma (Giresunspor)