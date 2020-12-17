MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-0 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor, evinde TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor’u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
5. dakikada ev sahibi Antalyaspor gole çok yaklaştı. Eren Albayrak’ın sol kanattan çektiği sert şutta top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
14. dakikada B. Bolusporlu Abdullayev ceza alanının sağ çaprazından topla buluştu. Abdullayev’in vuruşunu kaleci Ferhat ayaklarıyla kurtardı.
19. dakikada Antalyaspor'dan Sidney Sam’ın, kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda kaleci Ömer Alıcı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Eren Albayrak’ın ortasına yükselen Gökdeniz, kafayla topu arka direğe indirdi, uygun pozisyonda iyi yükselen Orgill, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Sezgin Çınar
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Naldo, Ersan Gülüm (Kudriashov dk. 46), Ali Eren İyican, Nuri Şahin (Doğukan Sinik dk. 80) Eren Albayrak (Bünyamin Balcı dk. 89), Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik (Fredy dk. 46), Gökdeniz Bayrakdar (Podolski dk. 80), Orgill
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Boluspor: Ömer Alıcı, Kerim Alıcı, Burak Asan, Hamza Gür (Poepon dk. 64), Oğuzhan Berber, Marlinho (Muhammet Arslantaş dk. 84), Mihajlovic (Muhammed Gümüşkaya dk. 84), Abdullayev (Melih Okutan dk. 53), Alican Özfesli (Giray Kaçar dk. 63), Ali Keten, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Gol: Gökdeniz Bayrakdar (dk.52 ) (FT Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (FT Antalyaspor), Burak Asan, Marlinho, Melih Okutan (B.Boluspor)