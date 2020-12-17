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Konyaspor sürprize izin vermedi Altınordu’yu kupa dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Altınordu ile karşılaşan Konyaspor, geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak Son 16'ya kaldı

Güncellenme: 15:48, 17/12/2020
Haberler Futbol
Konyaspor sürprize izin vermedi Altınordu’yu kupa dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda İttifak Holding Konyaspor, evinde karşılaştığı TFF 1’inci Lig ekibi Altınordu’yu 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Konyaspor kalecisi Eray Birniçan’ın ceza sahasındaki hatasından yararlanan Altınordulu Enis Destan, topu kaparak ağları havalandırdı: 0-1.

Dakikalar 21’i gösterdiğinde Konyaspor’dan Shengelia’nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ahmet Karademir rakibini geçip şutunu çekti. Top köşeden ağlarla buluşurken maça denge geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip Konyaspor’da Milosevic’in 74. dakikada ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Miya’nın şutu file bekçisi Mertcan Dağlı’dan döndü. Pozisyonu takip eden Ömer Ali Şahiner kafa vuruşuyla tur perdesini araladı: 2-1.

80’inci dakikada ev sahibi farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahasında bulunan Ömer Ali Şahiner, Milosevic’i gördü. Topla buluşan Milosevic’in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor, Altınordu’yu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti.

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