Gattuso’nun savunması İtalya’da gündeme oturdu! ‘Herkes küfür ediyordu’

Serie A’nın 12. haftasında Inter, sahasında Napoli’yi konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken mücadele ikinci yarıda gelen gol ve kırmızı kartla koptu. Mücadelenin 72. dakikasında Insigne’nin gördüğü kırmızı kartın ardından kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Romelu Lukaku takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Inter 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Inter 27 puana yükselerek Milan’ın puan kaybettiği haftada puan farkını 1’e indirdi. Napoli ise 23 puanda kaldı.

‘HERKES HAKEME AYNI KÜFÜRÜ EDİYORDU’

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Inter’e 1-0 mağlup oldukları maç sonunda yaptığı açıklamada İtalya’da gündeme oturdu. Insigne’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşan teknik adam ‘küfür’ olayına ilginç bir savunma yaptı.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Gattuso, Insigne’nin hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmesini eleştirdi. İtalyan hoca açıklamasında, “Neden ülkemizde hala hakeme küfür etti diye kırmızı kart gösteriyoruz anlamıyorum. Ben İngiltere ve İskoçya’da oynarken herkes hakeme aynı küfrü ediyordu ama kimse kırmızı kart görmüyordu. Bu sadece İtalya’da oluyor” sözlerini kullandı.

Dün gecenin en çok konuşulan demecine imza atan Gattuso’nun bu sözleri ülke basınında çok fazla eleştiri aldı. Gattuso’nun çalıştırdığı Napoli, 23 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor.