Galatasaray’da kupa kadrosu hayal kırıklığı yarattı!

GALATASARAY, Türkiye Kupası 5. turunda 3.Lig temsilcisi Darıca G.Birliği'ni 1-0 yenerken yedekler şansını iyi kullanamadı. Sarı-kırmızılılarda önceki günkü karşılaşmada, Luyindama, Şener, Etebo ve Arda gibi yıldız isimlerin hazır olmadığı görüldü. Hayal kırıklığına uğrayan Teknik Direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük ile oynanacak lig mücadelesinde Rize ve Hatay maçını kazanan kadrodan son corona virüsü vakaları nedeniyle ilk 11'den bir ismi zorunlu olarak değiştirecek.

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BELHANDA SABIRLARI TAŞIRDI

Sarı kırmızılıların sorunlu ismi Younes Belhanda'nın Darıca Gençlerbirliği maçındaki tavırları da rahatsızlık yarattı. Faslı futbolcunun, frikik atışını kullanmaya hazırlanan Emre Akbaba'nın elinden topu alıp vuruşu kendisinin kullanması tepkiye neden oldu. Maç içerisinde takım arkadaşlarına karşı davranış şekliyle Teknik Direktör Fatih Terim'i de oldukça kızdıran orta sahanın sert bir şekilde uyarılması gündemde.