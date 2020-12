FIFA Yılın En İyiler ödülleri sahiplerini buldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi.

Yılın erkek futbolcusu ödülünü, Bayern Münih’in gol makinesi Robert Lewandowski kazandı. Polonyalı forvet, 2020 yılı içerisinde kulüp ve milli takım formalarıyla 45 gol atıp, Bayern Münih ile 5 şampiyonluk yaşadı. Lewandowksi ayrıca şampiyon oldukları Şampiyonlar Ligi’ni de gol kralı olarak tamamladı.

Manchester City forması giyen Lucy Bronze, FIFA Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.

Yılın erkek teknik direktörü ödülünü ise Liverpool’a ligde 30 yıl sonra şampiyonluk yaşatan Jürgen Klopp aldı. Alman çalıştırıcı, bu ödülü iki kez kazanan ilk teknik direktör unvanının sahibi oldu.

Bayern Münih ile 5 şampiyonluk yaşayan 55 yaşındaki Hans-Dieter Flick’in seçilmemesi ise sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Kadın futbolunda Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman oldu

En güzel gol ödülü olan FIFA Puskas ödülünü Burnley’e attığı golle Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son kazandı.

Futbolda 2020 yılının en iyi kalecileri Bayern Münih ve Lyon’dan çıktı. Ancak yılın kalecileri seçilen oyuncular, en iyi 11’e giremedi.

En iyi erkek kaleci ödülünü Bayern Münih’in Alman file bekçisi Manuel Neuer, en iyi kadın kaleci ödülünü ise Olympique Lyon’danm Sarah Bouhaddi kazandı.

Erkekler: Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo

Kadınlar: C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe

