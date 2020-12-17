Fenerbahçe’de oynamayan kazanamaz

Yeni sezonla birlikte mali anlamda sıkıntılar yaşamamak için önemli adımlar atan Fenerbahçe, akıllı projelerinin meyvelerini topluyor. Yeni transferlere maç başı garanti ücret yerine oynadıkça para ödenmesiyle ilgili maddelerin yer aldığı sözleşmeler imzalatan Kanarya, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci gibi isimlerin yokluğunda mali sıkıntı çekmedi. Sık sık sakatlanan Perotti ile Tolga, oynadıkça ücretlerini almaya devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim, tüm oyunculara benzer mukaveleler yapılması sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle takımdan uzak kalan isimlere ödeme yapma yükümlülüğünden kurtulmuş oldu.

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