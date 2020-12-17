Fenerbahçe 6 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi gnü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Karacabey Belediye Spor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yine dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla sona erdirdi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Diego Perotti ile Enner Valencia takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Mauricio Lemos'un tedavilerine devam edilirken; ağrıları bulunan Jose Sosa antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.