Yusuf Yazıcı atmaya, Lille kazanmaya devam ediyor!

Fransa Ligue 1’den lideri Lille, milli futbolcularımızla kazanmaya devam ediyor. Ligde 14. hafta mücadelesinde Dijon’u ağırlayan Lille, 2-0 galip geldi.

Maçın 19. dakikasında Yusuf Yazıcı’nın golünde asist Zeki Çelik’ten gelirken, Lille’in ikinci golünü 90+3’te Timothy Weah kaydetti.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 84. dakikada oyundan alınırken, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Lider Lille bu sonuçla puanını 29 yaptı. Son sırada bulunan Dijon ise 9 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı’nın attığı golden sonra takım arkadaşları “Y” harfi yaparak kutladı:

YAZICI’DAN 11. GOL

Milli yıldız Yusuf Yazıcı bu sezon 11’inci golünü de atmış oldu. Yazıcı, ligde 5’inci golünü kaydederken Avrupa Ligi’nde de 6 kez rakip ağları havalandırdı. Lille’in bir diğer Türk yıldızı Zeki Çelik de bu sezon asist sayısını 2’ye yükseltirken 1 de golü bulunuyor.