Yine Belhanda yine kriz

Türkiye Kupası 5. Tur maçında 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan kaydeden Belhanda, 70. dakikada bir serbest vuruşta Emre Akbaba ile tartışma yaşadı.

Kendisine yapılan faul sonrası kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda atışı kullanmak isteyen Belhanda, Emre Akbaba’nın topu almasına tepki gösterdi. İki futbolcu arasında vuruşu kimin yapacağı hakkında tartışma yaşanırken, araya Etobo girdi. İki futbolcuyu sakinleştiren Etobo, krizin büyümesini engelledi.

Yaşanan tartışma sonrası topun başına geçen Belhanda’nın vuruşu, kaleyi bulmadı. Emre Akbaba, atışın ardından eliyle Faslı yıldıza tepkisini sürdürdü.

SELÇUK İNAN’LA DA YAŞAMIŞTI

Belhanda, aynı krizi daha önce Selçuk İnan’la da yaşamıştı. 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçında iki futbolcu, kazanılan serbest vuruşta topa kimin vuracağı tartışmasına tutuşmuştu.

Karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken kazanılan bir serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan ve Belhanda gelmişti. Selçuk İnan tam vuruşu yapmaya hazırlanırken Belhanda takım arkadaşını arkadan itmişti. Bunun üzerine Selçuk İnan, sitem ederek topun başından uzaklaşmıştı. Ancak Faslı yıldız da önce yedek kulübesine bir şeyler söylemiş, sonra da sinirlenerek serbest vuruşu kullanmaktan vazgeçmişti.

İki futbolcunun da topun başından uzaklaşmasının ardından Feghouli serbest vuruşu kullanmaya gelmişti. Ancak Selçuk İnan, uzaklaştığı topa yeniden hareketlenmiş ve vuruşu kullanmak için hazırlık yapmıştı. Medipol Başakşehir futbolcularının itiraz ettiği durum sonrası Selçuk İnan, Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. Daha sonra topun başında yalnız kalan Selçuk İnan'ın vuruşunda top, direğe çarparak auta çıkmıştı.

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