Türkiye Kupası’nda gecenin sürprizi: Adana Demirspor, Trabzonspor’u penaltılarla eledi

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran ve Erkan Zengin, Volkan Şen gibi yıldızları kadro dışı bırakan ‘Mavi Şimşekler’, Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u saf dışı bırakmayı başardı.

Trabzon’da oynanan 5. Tur karşılaşmasının ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, Galatasaray’dan kiralanan Yunus Akgün 47. dakikada Adana ekibini 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Trabzonspor 55. dakikada Vitor Hugo’nun golüyle skora 1-1’lik beraberliği getirse de, 79. dakikada Mehmet Akyüz’ün attığı golle Adana Demirspor bir kez daha 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Ancak pes etmeyen bordo mavililer, 90+3’te yine Vitor Hugo’nun golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçın bitmesine saniyeler kala son atağını geliştiren Trabzonspor penaltı kazandı. Dakikalar 90+9’u gösterdiği sırada topun başına geçen Lewis Baker, kaleci Vedat Karakuş’u geçemeyince maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda iki ekip de üstünlük golünü bulamazken 120+2. dakikada Mehmet Akyüz’ün boş kaleye atamadığı gol sonrası tur atlayan taraf penaltı atışları ile belirlendi. Özat’ın yerine göreve gelen Cüneyt Dumlupınar’ın öğrencileri penaltılarda Trabzonspor’a 4-3’lük üstünlük sağlayarak tur atladı.

Trabzonspor’da penaltı atışlarını Abdülkadir Parmak, Vitor Hugo kaçırdı, Marlon, Flavio ve Baker gole çevirdi. Adana Demirspor’da ise Mehmet Akyüz, Hasan Kılıç, Gökhan İnler ve Tayyip Sanuç gole çevirirken Pa Dibba kaçırdı. Öte yandan son saniyelerde gelen penaltı sonrası hakeme tepki gösteren Joher Rassoul, üst üste iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Adana Demirspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

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AVCI’DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Adana Demirspor karşısında önemli rotasyon yaparak ilk 11de 5 değişikliğe gitti. Avcı, Uğurcan, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekubanın yerine ilk 11de Erce, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio ve Plazaya görev verdi. Bordo-mavililerde Uğurcan, Afobe, Djaniny, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 isim kadroda yer almadı.

PLAZA VE FARUK CAN İLK KEZ

Trabzonsporda sezon başında takıma katılan ve şuana kadar sadece iki maçta toplamda 6 dakika süre alan Plaza Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili forma ile 11de sahaya çıktı. Ayrıca altyapıdan yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maça çıktı ve Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11de başladı.

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KULÜBEDE FORVETLER YER ALMADI

Trabzonsporda teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşılaşmasında forvet mevkiinde Plazaya görev verirken, bordo-mavililerin yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı. Avcı, bu maçta takımın forvet oyuncularından Ekuban, Afobe ve Djaninyden herhangi birini kadroya dahil etmedi.

STOPERDE YİNE HUGO VE EDGAR İKİLİSİ

Trabzonsporda teknik direktör Abdullah Avcı Adana Demirspor karşılaşmasında önemli değişiklikler yaparken savunmada fazla değişikliğe gitmedi. Özellikle de Avcının göreve gelmesiyle birlikte savunmada sergiledikleri performans ile beğeni toplayan Edgar Ie ile Vitor Hugo bu maçta da 11de şans buldu. Avcı beklenenin aksine Hüseyin ile Hosseiniyi kulübede oturturken, Campi de kadroya dahil edilmedi.