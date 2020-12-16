Süper Lig’de kulüplerin yeni sahibi bankalar

BORÇ batağında olan kulüplerin ‘bankalar konsorsiyumu' ile daha önce 5 yıl için yaptığı anlaşma, 2+7 yıl şeklinde revize edildi. Yeni anlaşmanın şartları, yönetimlerin elini kolunu bağlıyor ve kulüpleri adeta bankalara teslim ediyor.

İlk 2 yıldaki ana para ve faiz ödemeleri kulüplere göre değişen anlaşmanın şartlarını kabul eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri, ağır bir yükün altına girecek:

1- Kulüpler 9 yıl içinde hiçbir şekilde ilave borçlanma yapamayacak. Dernekler, sözleşmeye taraf olacak ve borç yapılandırması -doğrultusunda ek teminatlar istenebilecek.

BAĞIMSIZ DENETİM

2- Futbol AŞ'ler ile dernek statüsünde olan kulüpler, birbirinden ayrılacak. Yapısal değişiklikler, bankalar komisyonuna sunulup onay alındıktan sonra hayata geçirilecek.

3- Denk bütçe ve bütçeye bağımsız denetimden geçme zorunluluğu getirilecek.

4- Yapılandırmanın 3. yılından itibaren, önceki yılın yayın, sponsorluk, bilet satış, ticari ürün satış gelirlerinin yüzde 50'si, borç geri ödemesinde kullanılacak.

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GALATASARAY’DA TEPKİ VAR

Kulüplerin transfer yapmasını da zorlaştıran anlaşmaya özellikle Galatasaray camiasında karşı çıkıp yönetime tepki gösteren çok sayıda üye var. Bu isimlerden Metin Öztürk “Enkaz edebiyatı yapıp tepki oylarıyla seçilen, 3 yılda tek bir projeyi dahi hayata geçiremeyen bu yönetim, görev süresinin bitmesine 5 ay kala dikte edilen şartları kabul ediyorsa, attıkları imzadan sonsuza kadar sorumlu olacaklardır” açıklamasını yaptı.

BU MAHALLEDE OLMAYACAKSINIZ

TBMM'DE ‘Spor Yasası' ile ilgili konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcunu söyleyeyim: 2015'te toplam 4.7 milyar TL. 2020'de 13.1 milyar TL. 5 senede yüzde 178 artmış. Diyorlar ki ‘Yönetecek yönetici bulamazsınız.' Siz bu hale getirdiniz kulüpleri. Bundan sonra bu mahallede olmayacaksınız” ifadelerini kullandı.