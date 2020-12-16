Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’in 13’üncü haftasında görev yapacak hakemle şöyle:
18 Aralık Cuma
19.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
19 Aralık Cumartesi
13.30 Göztepe – Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
20 Aralık Pazar
13.30 Gençlerbirliği – Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yukatel Denizlispor – Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
21 Aralık Pazartesi
19.00 İttifak Holding Konyaspor – Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.00 Fraport-TAV Antalyaspor – Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk