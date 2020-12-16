Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’in 13’üncü haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

18 Aralık Cuma

19.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe – Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar

13.30 Gençlerbirliği – Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yukatel Denizlispor – Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi

19.00 İttifak Holding Konyaspor – Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.00 Fraport-TAV Antalyaspor – Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk