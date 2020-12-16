Slaven Bilic kovuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Slaven Bilic’in görevine son verdi. Son hafta Manchester City deplasmanında alınan beraberlik de, Hırvat teknik adamın koltuğunda kalmasına yetmedi. Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştırmış olan Bilic, West Bromwich Albion ile Premier Lig’de bir galibiyet alabildi.

Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımından ayrıldıktan beş ay sonra West Bromwich Albion’a Temmuz 2019’da imza atan Bilic, takımın Premier Lig’e çıkmasını sağlamıştı. Championship’i Leeds United’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Bilic’in öğrencileri, doğrudan Premier Lig’e yükselmişti.

SADECE BİR GALİBİYET

Ancak Premier Lig’de işler, istenildiği gibi gitmedi. 13 maçta sadece ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Sheffield United’ı yenebilen Bilic’in öğrencileri, 7 puanla 19. sırada yer aldı. Son maçında zorlu Manchester City deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Bilic, bu önemli başarısının ertesi günü görevinden alındı.

Premier Lig’de oynadığı 13 maçta 8 mağlubiyet alan, sadece 10 gol atıp, 26 gol yiyen West Bromwich Albion yönetimi, kötü gidişin faturasını Hırvat çalıştırıcıya keserek, yolların ayrılmasına karar verdi.

Bilic’in yerine Sam Allardyce’ın getirilmesi bekleniyor. Mark Hughes ve Nigel Pearson’ın da adaylar arasında olduğu belirtiliyor.