Samandıra’da kışla modeli! Emre Belözoğlu devrede…

Fenerbahçe’nin yuvası Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sıkı yönetim ilan edildi. Başkan Ali Koç ve yönetimin talimatıyla Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Koordinatör Selçuk Şahin ve Teknik Direktör Erol Bulut, ortak hareket ederek futbolculara askeri disiplin uygulayacak.

3-0'lık ağır Malatyaspor yenilgisinde bazı futbolcuların lakayıt tavırlar sergilediğini tespit eden Belözoğlu, Samandıra'ya bazı sıkı kurallar getirecek. İşte Fenerbahçe'de futbolculara uygulanacak yeni kurallar:

1-FİZİKSEL olarak eksiği olan oyunculara yapılacak bireysel programlar yakından takip edilecek.

2-ANTRENMANLARIN başlangıç saatinden 2 saat önce tesislere gelinecek ve fitness çalışılacak.

3-FUTBOLCULAR uyku düzenlerine, beslenmelerine ve özel hayatlarına çok dikkat edecek.

4-KONSANTRASYON eksiği görülen futbolculara bazı cezalar uygulanacak.

5-VOLKAN Demirel ve Selçuk Şahin, sürekli futbolcularla irtibatta olup destek verecek.

EROL BULUT’A TAM DESTEK

YÖNETİM, Teknik Direktör Erol Bulut'a olan desteği yineledi. Şok yenilgilere rağmen Bulut'a inançlarının tam olduğunu belirten sarı lacivertli idareciler, formsuz oyunculara sert uyarıların yapılmasını teknik heyetten talep etti.

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FORVETLER SORU İŞARETİ

FENER'İN bu sezon transfer ettiği 5 hücum oyuncusu bekleneni henüz veremedi. Samatta, Cisse, Valencia, Thiam ve Ademi atılan ligdeki 22 golün sadece 5'ine imza atabildi. Samatta, Ademi ve Thiam sakatlıklarla boğuşurken Valencia da Covid-19'dan yeni kurtuldu. Cisse, 3 golle en skorer isim.