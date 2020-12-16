Kicker: ‘Max Kruse, Fenerbahçe’ye açtığı davayı kazandı’

Corona virüsü pandemisi döneminde alacaklarını tahsil edemediği için Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse’nin FIFA’daki davadan galip ayrıldığı öne sürüldü.

Kicker’ın verdiği bilgiye göre; Kruse Fenerbahçe’ye açtığı davayı kazandı ancak sarı lacivertliler Noel tatiline kadar (25 Aralık) itiraz etme hakkına sahip. FIFA konuyla ilgili olarak henüz resmi bir duyuru yapmazken, Kruse’nin danışmanı Michael Decker’in de açıklama yapmak istemediği belirtildi.

32 yaşındaki Alman orta saha pandemi döneminde maaşı ödenmediği için Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesh etmişti. İddialara göre, Kruse’nin Fenerbahçe’den 7,5 milyon Euro alacağı bulunuyordu.

Fenerbahçe Kulübü 18 milyon Euro’luk karşı tazminat davası açsa da, Alman futbolcunun bedelsiz olarak Union Berlin’e transfer olmasının önünü açarak transfer izni vermişti.

FIFA, Ağustos ayı sonunda Kruse’nin Union Berlin’e transferinde sorun olmadığını açıklamış, Union Berlin Menajeri Oliver Ruhnert ise, “Fenerbahçe bize bütün belgeleri verdi. Bizim açımızdan her şey yolunda gitti” ifadelerini kullanmıştı.

İKİ KARAR ARASINDAKİ ZITLIK

Öte yandan haberde, Fenerbahçe Kulübü’nün Kruse’nin sözleşmesini fesh etmesini doğru bulmamasına rağmen Union Berlin’e transferine vermesine iki farklı zıt karar olarak dikkat çekildi. Sarı lacivertlilerin haksız fesih iddiasında bulundukları Kruse’nin transferine izin vermesinin yanlış olduğu ve Alman futbolcuya açılan tazminat davasının popülist amaçlara hizmet ettiği yorumu yapıldı.

1 Eylül’den beri Union Berlin forması giyen Kruse, Hertha Berlin maçında yaşadığı sakatlıktan önce oynadığı 10 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.

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