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Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayırma kararı alındı

Hes Kablo Kayserispor’da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı.

Güncellenme: 18:50, 16/12/2020
Haberler Futbol
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayırma kararı alındı

Hes Kablo Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon büyük umutlar beslenen ancak hayal kırıklığına neden olan futbolculardan Hasan Hüseyin Acar ile ipler koptu.

Önce takım kaptanlığı elinden alınan, sonrasında yedek bırakılan, son maçta da tribünde maçı izleyenler arasında bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a sözlü sataşmada bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesinin fesih edilmesi kararı alındı.

Bugün kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen Hasan Hüseyin Acar ile anlaşıldı. Alacağına karşılık bonservisi verilecek olan futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

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Hasan Hüseyin Acar kayserispor