Giannis Antetokounmpo NBA tarihinin rekor ücretli sözleşmesini imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en pahalı sözleşmesine Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo imza attı.

Ligde son 2 sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan 26 yaşındaki yıldız isim tam 228,2 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrat yaptı.

Rekor imza sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Antetokounmpo, “Burası benim evim, benim şehrim. Önümüzdeki beş yıl daha Milwaukee Bucks’ın bir parçası olacağım için mutluyum. Şov devam ediyor” ifadelerini kullandı.

This is my home, this is my city.. I'm blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let's make these years count. The show goes on, let's get it. pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Aylardır takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Antetokounmpo yıllık ortalama 45,6 milyon dolar kazanacak.

HARDEN’IN REKORUNU KIRDI

Antetokounmpo, yeni sözleşmesiyle 228,2 milyon dolar kazanarak lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza atan basketbolcu oldu. Önceki rekor, 228 milyon dolar ile Houston Rockets forması giyen James Harden’a aitti. Harden 2017’de Houston Rockets ile 4 yıllık sözleşme uzatarak bu sözleşmeyi imzalamıştı.

Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 2018’de Oklahoma City Thunder ile yıllık ortalama 41,4 milyon dolar maaş ile 206,8 milyon dolarlık beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry ise 2017’de beş yıllık 201,2 milyon dolarlık kontrat yenilemişti.

Antetokounmpo geçtiğimiz sezon çıktığı 63 maçta 29.5 sayı,13.6 ribaund ve 5.6 asist ortamalarıyla oynamıştı. Yıldız isim, Milwakuee Bucks tarafından 2013 yılında 15. sırada draft edilmişti.