Giannis Antetokounmpo NBA tarihinin rekor ücretli sözleşmesini imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en pahalı sözleşmesine Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo imza attı.

Ligde son 2 sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan 26 yaşındaki yıldız isim tam 228,2 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrat yaptı.

Rekor imza sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Antetokounmpo, “Burası benim evim, benim şehrim. Önümüzdeki beş yıl daha Milwaukee Bucks’ın bir parçası olacağım için mutluyum. Şov devam ediyor” ifadelerini kullandı.

This is my home, this is my city.. I'm blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let's make these years count. The show goes on, let's get it. pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020