Galatasaray’da iki futbolcu pozitif

Galatasaray Kulübü’nde bu sabah yapılan corona virüsü testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı.

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır” denildi.

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