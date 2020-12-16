Erzurumspor rahat turladı

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda BB Erzurumspor 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Selahattin Altay
BB Erzurumspor: Kayacan, Leo Schwechlen (dk.46 Mücahit), Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Sissoko (Oltan dk. 68), Osman (Özgür dk.80), Donald, Hamroun (Ömer Şişmanoğlu dk. 73), Sadiku, Emrah Başsan (Rashad Muhammed dk. 73)
Yedekler: Batuhan, Hasan, Fırat, Muhammed Emin,
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Esenler Erokspor: Yaren İzzet, Berk, Aziz, Korhan (Cenk dk.46), Recep (Muharrem dk.46), Enes (Aziz dk.57), Emre (Murat dk. 46 Emre), Hüseyin, Hakkı (Samet dk. 71), Muammer, Mert
Yedekler: Ercüment, İdris
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Gol: Emrah Başsan (dk. 9, 20), Hamroun (dk.29), Osman (dk. 65), Ömer Şişmenoğlu (dk.76) (BB Erzurumspor), Muammer (dk.24) (Esenler Erokspor),
Sarı kartlar: Recep (Esenler Erokspor), Leo Schwechlen, Gökhan (BB Erzurumspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 8′ Sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ortasında topla buluşan Emrah Başsan uygun durumda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
- GOL! 20′ Hamroun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
- 23′ Ceza sahası önünde topla buluşan Sadiku'nun sert şutunda top kale direğine çarparak auta çıktı.
- GOL! 24′ Kazanılan faul atışını çabuk kullanan Esenler Erokspor'da Mert'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
- GOL! 29′ BB Erzurumspor atağında sağ kanatta topla buluşan Sadiku korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1
- GOL! 65′ Sissoko ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Osman kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Yaren İzzet'in müdahalesine rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu. 4-1
- GOL! 76′ BB Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Oltan'ın kafayla indirdiği top Rashad'ın önüne düştü. Rashad uygun durumda olan Ömer Şişmanoğlu'nu gördü. Ömer Şişmanoğlu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-1