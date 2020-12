Erol Bulut: ‘Hafta sonu kalemizde Oytun olacak’

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bugün Karacabey karşısında tur atladığımızdan dolayı mutluyuz ama gördüğünüz gibi 2. Lig de olsa 1. Lig de olsa Süper Lig takımlarından elenenler oldu. Hiç kolay maç yok. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karta 10 kişi kaldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Tur atladığımızdan dolayı mutluyuz. Attığımız 2 gol daha vardı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ama bence biri değildi, hakem öyle karar verdi” dedi.

“HAFTA SONU KALEMİZDE OYTUN OLACAK”

Erol Bulut, “Altay’ı riske ettiğinizi düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya ise “Riske ettiğimizi düşünmüyorum. Harun sakattı. İkinci kaleci durumunda Oytun vardı. Oytun da iyi performans gösterdi, güvenimiz sonsuz. İyi maç çıkardı. Hafta sonu da büyük ihtimalle kalemizde Oytun olacak” diye konuştu.

OYTUN ÖZDOĞAN: “KİM OYNARSA UMARIM İYİ OYNAR”

Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesi sonucunda 30. dakikada kaleye geçen Oytun Özdoğan, maçın ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu:

“Bir kaleci için en önemli olan şey her zaman hazır olmaktır. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu benim ilk resmi maçımdı. Başta ailem, arkadaşlarım, onların aileleri olmak üzere bana desteğini esirgemeyen herkese, altyapıda üzerimde emeği bulunan başta kaleci hocalarım olmak üzere bütün hocalarıma, Fenerbahçe A takımında bana kaleci antrenörlüğü yapmış bütün hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey olmadı. Bu bir başlangıç. İnşallah ilerleyen zamanlarda üstüne koyup devam edeceğim. Her zaman her şey inşallah gönlümüzce olacak. (Gaziantep maçı) Tabiki her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Harun ağabey oynamış, ben oynamışım, Altay oynamış bunun hiçbir önemi yok. Harun ağabeyi ve Altay'ı ailemden daha çok görüyorum. Kim oynarsa umarım iyi oynar ve 3 puan alırız.”

