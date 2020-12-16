Emre Çolak Süper Lig’e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak’ı kadrosuna kattı. Emre Çolak, Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurmanın katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı.

Galatasaray altyapısında yetişen Emre Çolak, 2016 yılında La Liga ekiplerinden Deportivo’ya transfer olmuştu. İki sezon İspanya’da oynadıktan sonra Suudi Arabistan’ın Al-Wahda takımına imza atan tecrübeli futbolcu, Temmuz 2020’den bu yana kulüpsüzdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Süper Ligde artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolaka hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.

Karagümrük, daha önce de kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool, Milan gibi takımlarda oynamış İtalyan golcü Fabio Borini ile anlaşma sağlamıştı.

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