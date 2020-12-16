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Bursaspor soyunma odasında duygusal anlar

Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi deplasmanda 5-4 mağlûp eden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularına duygulu bir konuşma yaptı.

Güncellenme: 12:59, 16/12/2020
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Bursaspor soyunma odasında duygusal anlar

Transfer yasağı sebebiyle sezona genç ağırlıklı bir kadro ile başlamak zorunda kalan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, inanılmazı başarıyor. Yeşil beyazlı takım ligde son olarak zirve adayı Samsunspor'u 3-0 mağlup ederken, Türkiye Kupası'nda da Süper Lig ekibi Göztepe'yi 5-4 yenmeyi başardı.

İzmir'deki karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Teknik Direktör Mustafa Er, duygulu anlar yaşadı. Genç çalıştırıcı, futbolcularına şunları söyledi:

Birbirinize sarılın ve birbirinize sahip çıkın. Şu anda bundan sonraki süreçte en büyük silahımız bir birliktelik olacak, bu arkadaşlık olacak, bu sahiplenme olacak. Mükemmel bir galibiyet. Önce yüreğinize, sonra ayaklarınıza sağlık. Böyle devam edeceğiz.”

Bursasporlu futbolcular ise Mustafa Er'e yaptıkları tezahüratla karşılık verdi.

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bursaspor Mustafa Er
Yayınlanma Tarihi:12:58,