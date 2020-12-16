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Beş gollü maçta tur Gaziantep’in

Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Güncellenme: 17:23, 16/12/2020
Haberler Futbol
Beş gollü maçta tur Gaziantep’in

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan (Mirallas dk. 64), Ulaş Zengin (Mksim dk. 46), Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu (Papy dk. 69), Jefferson, Sousa (Tetteh dk. 64), Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp (Muhammet Demir dk. 46), Andre Felipe

Yedekler: Mustafa Bozan, Alin Tosca, Olkowski, Kenan Özer, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir (Numan Çürüksu dk. 75), Gökhan Meral, Yiğit Canguru (Semih Karadeniz dk. 58), Taha Batuhan Yayıkcı, Murat Cem Akpınar, Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser, İrfan Başaran (Mesut Özdemir dk. 67), Batuhan Er (Ramazan Çevik dk. 67), Bahattin Köse (Cerem Talha Dinçer dk. 75)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga, Yiğit Ali Bayrak, Mervan Yiğit

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Kozulj (dk. 39), Mirallas (dk. 65), Mksim (dk. 81) (Gaziantep FK), Bahattin Köse (dk. 15), Cerem Talha Dinçer (dk. 86) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Jefferson, Mehmet Erdem, Andre Felipe (Gaziantep FK), İrfan Başaran, Talha Batuhan (Kocaelispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • GOL! 5′ Batuhan Er'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Bahattin Köse kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1 
  • GOL! 39′ Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Kozulj düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
  • GOL! 43′ Oğuz Ceylan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Furkan Soyalp'in şutu direkten döndü.
  • GOL! 65′ Enver Cenk’in ortasında Muhammet Demir’in kafayla indirdiği topu Mirallas gelişine tamamlayarak ev sahibini öne geçirdi. 2-1
  • GOL! 81′ Sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammet Demir’in havalandırdığı topa Mksm kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1 
  • GOL! 88′ Gökhan Meral’in pasında topla buluşan Cerem Talha Dinçer, hafif aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 3-2 
Gaziantep FK kocaelispor