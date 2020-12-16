Aytemiz Alanyaspor Adanaspor’u farklı yendi, kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Adanaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor 5-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Süper Lig’in liderine galibiyeti getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro kaydetti. TFF 1. Lig takımı Adanaspor’un tek golü ise Roni’den geldi.
- Maçtan dakikalar
- 14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içine kadar getirerek kale önünde savunmanın arkasına sızan Mustafa Pektemek'e aktardı. Bu futbolcu sert şutuyla meşin yuvarlağı fillere gönderdi. 1-0
- 17. dakikada sol kanattan Salih'in kullandığı köşe atışında altıpasın içindeki Fatih’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
- 25. dakikada sağdan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine kadar ortaladı. Ceza alanı içindeki Ronei kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-1
- 69. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içinden savunma arkasına sızan Mustafa Pektemek’e aktardı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 3-1
- 77. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan ceza sahası içine kadar top süren Efecan Karaca, çektiği sert şut kaleci Yaşar'da kaldı.
- 85. dakikada ceza sahasına sokulan Bakasetas sağda Bareiro’ya topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği Umut Güneş bekletmeden çektiği şut fillerle buluştu. 4-1
- 90. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bakasetas’ın şutu kaleciden döndü. Dnen topu Bareiro ağlara yolladı.
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