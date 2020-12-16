Anadolu Efes ve Fenerbahçe mağlup

Euroleague’in 14. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes deplasmanda, Fenerbahçe Beko ise sahasında oynadıkları maçlarda rakiplerine yenildi.

Rusya’da lider CSKA Moskova karşısına çıkan Anadolu Efes, rakibine 100-65 yenildi. CSKA böylece 11. galibiyetine imza atarken, Anadolu Efes, 7. mağlubiyetini aldı.

Ülker Salonu’nda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano’yu konuk eden Fenerbahçe Beko da, parkeden 79-71 mağlup ayrıldı. Olimpia Milano böylece 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 9. kez mağlup oldu.