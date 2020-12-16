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Sözcü

Anadolu Efes ve Fenerbahçe mağlup

Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, haftayı mağlubiyetlerle kapattı.

Güncellenme: 00:38, 16/12/2020
Haberler Basketbol
Anadolu Efes ve Fenerbahçe mağlup

Euroleague’in 14. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes deplasmanda, Fenerbahçe Beko ise sahasında oynadıkları maçlarda rakiplerine yenildi.

Rusya’da lider CSKA Moskova karşısına çıkan Anadolu Efes, rakibine 100-65 yenildi. CSKA böylece 11. galibiyetine imza atarken, Anadolu Efes, 7. mağlubiyetini aldı.

Ülker Salonu’nda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano’yu konuk eden Fenerbahçe Beko da, parkeden 79-71 mağlup ayrıldı. Olimpia Milano böylece 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 9. kez mağlup oldu.

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