Altay Bayındır kırmızı kart gördü, Gaziantep FK maçında yok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın 28. dakikasında sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır kırmızı kart gördü.

Karacabeyli futbolcu Abdullah'ın orta sahadan attığı pasta kalesinden ayrılan Bayındır, topu uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası dışında topa elle müdahale edince hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Foto: Fatih Erdoğdu

Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alınarak kaleye genç Oytun Özdoğan geçti.

Oyundan atılan Altay Bayındır, kurallar gereği Süper Lig’de oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. İkinci kaleci Harun Tekin’in sakat olması nedeniyle Gaziantep FK maçında da Oytun Özdoğan’ın forma giymesi bekleniyor.

TFF’de yer alan talimat: