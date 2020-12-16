10 kişilik Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor’u eledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe ve Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Onur Özcan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, 28. dakikada Altay Bayındır’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Altay Bayındır’ın yerine kaleci Oytun Özdoğan oyuna girerken, Fenerbahçe kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Maç boyunca oyun kurmakta zorlanan Fenerbahçe başka gol bulamazken, Karacabey Belediyespor’un çabası yetersiz kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, 1-0’lık skorla son 16 turuna yükseldi.

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NOVAK YENİDEN 11’DE

enerbahçe’de Filip Novak, Karacabey Belediyespor maçına ilk 11’de başladı. Sezon başında Trabzonspor’dan transfer edilen ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Çek oyuncu, son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11’de forma giymiş ve eleştiri almıştı. Novak, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Karacabey Belediyespor ile oynanan maçta sahaya sürüldü.

SANGARE 9 MAÇ SONRA…

Fenerbahçe’nin milli sağ beki Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla 9 resmi maç sonra ilk 11’de görev aldı. Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nazım, son olarak Gökhan Gönül’ün sakatlığı döneminde ligin 5. haftasında Göztepe deplasmanına 11’de çıkmıştı.

Fenerbahçe’nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, yine bir kupa maçına 11’de başladı. Ligde neredeyse hiç şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu, Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11’de görevlendirildi. Ömer Faruk, kupadaki Sivas Belediyespor maçına da ilk 11’de başlamış ama ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.

KARACABEY’DEN PROTESTO

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karacabey Belediyespor'da futbolcular santra vuruşunun ardından protestoda bulundu. Bölgesel Amatör Lig’in oynanmamasından dolayı oluşan sıkıntılardan dolayı Karacabeyli futbolcular, Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahalede bulunmadı. Bu anlarda sarı-lacivertli futbolcular kendi aralarında paslaşırken geçen 20 saniyenin sonunda Bursa ekibi oyuna dahil oldu. İLGİLİ HABER Türkiye Kupası`nda gecenin sürprizi: Adana Demirspor, Trabzonspor`u penaltılarla eledi