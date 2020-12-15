Yeni Malatyaspor turu farklı geçti

Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzonspor FK’yı 5-0 mağlup ederek adını son 16’ya adını yazdırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Göz
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Murat, Wallace (Erşan dk. 82), Bülent (Erkan dk.66), Zuqui, Ahmed (Burak Efe dk. 76), Mustafa (Acquah dk.66), Olcay (Doğukan dk. 76), Fofana, Topalli
Yedekler: Abdulsamed, Hadebe, Ndayishimiye, Kubilay, Adem
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Bahadır Erol (Eray dk. 46), Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz (Samed dk. 79), Onur, İsmail (Burhan dk.46), Caner (Sefa dk. 46), Can (Bahadır Taşdelen dk. 72)
Yedekler: Abdulaziz, Yunus Emre, Arslan, Yasin, Cihat,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı Kart: Mehmet Sak (H.Trabzon)
Goller: Topalli (dk. 3, 38), Zeki (dk. 46), Onur (dk. 72) (KK), Doğukan (dk. 84) (Y.Malatyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 3′ Ev sahibi takımda Olcay, defansın hatası ile kaptığı topu ceza sahası dışına kadar taşıyarak pas bekleyen Topalli'ye attı. Topalli ise bekletmeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan isim oldu. 1-0
- 27′ Yeni Malatyaspor ‘da kaleyi karşıdan gören Topalli'nin sert vuruşunda kaleci çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 29′ Sol kanatta gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bülent'in kale önüne yaptığı ortaya yükselen Ahmed Ildız'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek kale direğinin üzerinden auta çıktı.
- GOL! 38′ Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zeki Yavru'nun cezaalanı içerisine yaptığı pasa Topalli' bekletmeden vurdu ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0
- GOL! 46′ Ahmed Ildız'ın orta sahadan attığı pasla buluşan Zeki Yavru, tek başına ilerleyerek girdiği ceza sahasında kaleyi görüp sert şu çekti. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-0
- GOL! 72′ Yeni Malatyaspor'da Ahmed Ildız'ın sol kanattan geliştirdiği atakta topu Fofana'ya attığı sırada defans oyuncusu Onur'un ayağına çarpan top ağlara gitti. 4-0
- GOL! 84′ Evi sahibi takımda Fofana'nın orta sahadan yaptığı ara pasla topla buluşan Doğukan, tek başına ilerleyerek girdiği ceza sahasında topu kalecinin yanında ağlarla buluşturarak takımın 5'inci golünü kaydederek maçında skorunu belirledi. 5-0