Süper Lig | 12’inci haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Süper Lig'de 12’inci haftaya son dakika gelen penaltılar ve VAR kararları damga vurdu. Tarihi ilklerin yaşandığı haftada dejavular, ağır yenilgiler ve maç sonu tepkiye neden olan görüntüler vardı. Heyecan dolu haftanın dikkat çeken 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- SORU KALMADI, SORUN VAR ARKADAŞLAR!

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor lig tarihinin en uzun serisini yakaladı. Takım stratejilerinin konuştuğu Alanyaspor-Beşiktaş maçında çırak Çağdaş Atan usta Sergen Yalçın’ı mat etti. Satranç tahtasında 3-4-1-2 presiyle Beşiktaş’ı oynatmayan ve sürekli bozan Alanyaspor her zamanki efektif oyununda rolü duble yapan Bakasetas’a vererek işi bitirdi. Ligin tartışmasız en formda hocasına böyle önemli bir galibiyet sonrası basın toplantısında soru gelmemesi haftanın en büyük ayıbıydı. Bunun nedeni Türkiye’de futbol konusunun takımcılık kadar prim yapmaması. Çağdaş Atan’ın sözünü değiştirerek soruyorum; ‘Sorun yok mu arkadaşlar?’

2- KAN, TER VE GÖZYAŞI! NİHAYET ANKARAGÜCÜ…

127 gündür beklenen an gerçekleşti. Ankaragücü nihayet kazandı. Hem de haftanın en acayip maçında 2 kez geriden gelerek son dakika penaltısıyla. 7 gollü Ankaragücü-Konyaspor düellosunda 89’da gelen VAR kararı Ankara taraftarına nefes oldu. Sezonun ilk galibiyetini alan Başkent ekibinde maç sonu kaleci Friedrich’in gözyaşları haftalardır çekilen tüm sıkıntıyı özetliyordu. Bu görüntü eminim maçı ekranları başında izleyen bir çok taraftarı da ağlatmıştır. Bu sezon Ankaragücü’nü özetleyen 3 kelime: kan, ter ve gözyaşı!

3- ÖLÜP ÖLÜP DİRİLTEN 30 SANİYE

2-0 öne geçtiği maçı az daha veren Çaykur Rizespor haftanın en büyük korkusunu yaşadı. 57’den sonra 2-2’yi yakalayan Göztepe 90+2’deki penaltı kararıyla çöktü. Ancak asıl gerilim ondan sonra yaşandı. Topun başına gelen Boldrin’in önce penaltısını ardından dönen şutunu çıkaran kaleci İrfan Can’ın gücü karambolde Skoda’nın golünü kurtarmaya yetmedi. VAR incelemesine giden o pozisyonda kararı bekleyen Rizeli oyuncular ölüp ölüp dirilirken santranın gösterilmesiyle bir tarafta müthiş bir sevinç diğer tarafta yıkım yaşandı. Haftanın akıllarda kalan en unutulmaz anı bu 30 saniyelik bekleyişti.

4- ZAMANA İHTİYACI OLMAYAN ADAM: BOUPENDZA…

Haftanın parlayan isimlerinden biri Aaron Boupendza… Hatayspor’un Gabonlu golcüsü Karagümrük karşısında maçı alan adam oldu. Oyuna 60’tan sonra giren ve 1-1’e kilitlenen maçı 23 dakikada attığı 2 golle çözen Boupendza 3 puana taklalar attı. Hatay’ın bu sezonki ilk transferi olan Boupendza, Rizespor maçında da 19 dakika oynayıp son dakika golüyle Hatay’ı ipten almıştı. Süre-fayda minvalinde bakılırsa ligin kalburüstü golcülerinden biri.

5- UMUT’U NEREDE GÖRSEK TANIRIZ

Umut Bulut 37 yaşında… Süper Lig’in en yaşlı 3-4 isminden biri. Aktif futbolcu olarak ligde ondan fazla maça çıkan kimse yok (489 maç) ve muhtemel sezon sonuna kadar Oğuz Çetin’in 503 maçlık tarihi rekorunu da kıracak. Onca yılda değişen bir çok şey oldu elbette ama onun için hala aynı olan tek şey var; Fenerbahçe maçları. Yine çıkıp attı. Tam 12’inci kez vurdu sarı lacivertli ağları. Türkiye kariyerinde forma giydiği beş kulübün formasıyla da Fenerbahçe’ye gol atmış oldu. Emekliye ayrılırken ona şunu söylesek kâfi; ”Biz seni nerede görsek tanırız”

6- SİNİRLERİ BOZAN NOVAK GÜLÜŞÜ

Bütün piştilerin adres maçı Fenerbahçe-Yeni Malatya. Sarı lacivert forma Süper Lig mazisinde ilk kez evinde üst üste üç maç kaybetti. Adem Büyük, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 16. maçta ilk golünü kaydetti. Hamza Hamzaoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Erol Bulut’a rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazandı. 2017/18 sezonundan bu yana, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor oldu. Son 3 haftada sıfır çeken Fenerbahçe’de sinirleri bozan olay ise maç sonu Novak’ın gülüşüydü. Sosyal medyada maçın en çok konuşulan ve tepki çeken görüntüsü oldu.

7- SÜPER LİG’E HOŞGELDİN DOĞAN ALEMDAR

Bu sezon Süper Lig’de en az net gol pozisyonuna giren iki takım Trabzonspor (9) ve Kayserispor’un (10) maçı yakışır şekilde kurak ve sessiz bitti. Trabzonspor karşısında Kayseri kalesini koruyan Doğan Alemdar (18 yaş 44 gün), bu sezon Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci oldu ve 4 önemli kurtarışa imza atarak haftanın gurur duyulan ismi oldu. Mücadelenin tek kazananı ilk heyecanını yaşayan Doğan’dı.