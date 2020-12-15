Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) disiplin sevklerini açıkladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklamada “BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından VAR kararlarına tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

“Penaltıdan sonra VAR'daki arkadaşlar devreye girdiler sağ olsun. Penaltı mı değil mi siz bakarsınız ona. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR'da oturan arkadaşların eline kalmış bir şey… Sadece rakiplerle oynasak sorun yok ama başkalarıyla da oynuyoruz. VAR sürekli bizim maçlarda devrede, lehimize olan hiçbir şeyde devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyoruz içeride. Nasıl hedefi zorlayıp yarışmacı olacağımızın planınız yapıyoruz içeride konuştuğumuz hocalarımızla. Buradan Serdar Tatlı ve MHK'ye söyleyeyim, hakemler gerçekten rezalet… Biz de iyi oynamadık tamam ama rakibin kaç pozisyonu var? Rakip baskılı, koşan iyi bir takım ama ortada oyun.

Alanyaspor da çok güçlü bir takım, biz çıkar mücadele ederiz ama kiminle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler, inanamıyoruz biz bu hakem arkadaşlara ve olanlara…

Sürekli VAR'ın devreye girip futbolun doğasına aykırı pozisyonlarla penaltı verme maç kazandırma devrinin bitmesi lazım. Benim tavsiyem var, VAR'ı kaldırın bence… Hakemler hata yapabilirler, yanlış penaltı verebilir, ofsaytı kaçırabilir, razıyız, hata yapsınlar.

Oyunun doğallığı kalktı. Ceza sahası içinde saçma bir pozisyon, birinin eline top değiyor, eli suratına çarpıyor, hemen çağır lap diye penaltı ver. Yok öyle işler artık futbolda ya… Bu yüzden Avrupa'da, hiçbir yerde başarılı olamayız bu şekilde. Bu şekilde giderse bir yerde başarılı olamayıp ancak kendi kendimize konuşuruz.”