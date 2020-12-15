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Sözcü

Samsunspor deplasmanda kazandı

Samsunpor, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Güncellenme: 22:31, 15/12/2020
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Samsunspor deplasmanda kazandı

TFF 1’inci Ligin 15’inci haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3-1 mağlup etti. Samsunspor’un gollerini Nadir Çiftçi (2) ve Savicevic’ten gelirken, Balıkesirspor’un tek golünü Ezeh kaydetti.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 24 yaparken, Balıkesirspor 15 puanda kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil Çetin

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Andrija Vukovic, Abdulhamid Yıldız, Abraham Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Doğa İşeri (Dk. 68 Uğur Aygören), Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek, Oltion Bilalli (Dk. 41 Dersim Sahan Kaynak) (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Cumali Bişi, Foxi Ketheovama, Birol Parlak, Francis Ezeh

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Kevin Boli, Gudio Koçer, Vukan Savicevic (Dk. 85 Ahmethan Köse), Gökhan Alsan (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 73 Oppong Anane-Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 85 Rahman Buğra Çağıran), Erkam Reşmen

GOLLER: Dk. 58 Francis Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor) – Dk. 19 – Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Vukan Savisevic (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Aydeniz Et Balıkesirspor) – Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi, Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 5′ Gelişen Samsunspor atağında Savicevoc'in ortasında ceza sahası içinde Kevin Boli’nin gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.
  • GOL! 19′ Guido Koçer'in pası ile topla buluşan Nadir Çiftçi’nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
  • 44′ İsmail Yüksek'in pası ile topla buluşan Francis Ezeh'in sert şutu kaleci Nurullah Aslan'da kaldı.
  • GOL! 49′ Guido Koçer'in uzun pasında kaleci Vukovic’den seken topu Nadir Çiftçi boş kaleye gönderdi. 0-2
  • GOL! 58′ Ani gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'in uzun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Francis Ezeh kaleci Nuraullah'ın solunda topu filelere yolladı. 1-2
  • GOL! 77′ Erhan Kartal'ın pası ile kale önünde topla buluşan Vukan Savicevic topu ağlarla buluşturdu. 1-3
balıkesirspor Samsunspor