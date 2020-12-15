Rizespor-Eskişehirspor maçına damga vuran an…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda oynanan Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor arasında oynanan maç sonunda Eskişehirspor’un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile Çaykur Rizesporlu Samudio’nun forma değişimi sırasında yaşadıkları karşılaşmanın önüne geçti.

Çıkan haberlerde Eskişehirspor’da oluşan maddi olanaklardan dolayı bu değişimin gerçekleşmediği belirtilirdi. Sosyal medyada çok konuşulan ve genç bir futbolcuya yaşatılan mahcubiyet duygusu nedeniyle tepki çeken görüntüler sonrası, hem Buğra Çağlıyan hem de Eskişehirspor Kulübü’nden açıklama geldi.

Formayı yakın bir arkadaşına söz verdiği için o anda değiştirmediğini belirten Çağlıyan daha sonra soyunma odasında Samudio ile forma değişimini gerçekleştirdiğini söyledi. Samudio’dan henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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“MALZEME KONUSUNDA BİR EKSİKLİK YOK”

Ayrıca Eskişehirspor yönetiminden alınan bilgiye göre maç içinde rakip oyuncuyla forma değiştirmenin yasak olduğunun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Buğra Çağlıyan arasında oluşan görüntülerde, forma verip vermeme kararı tamamen her zaman olduğu gibi oyuncularımızdadır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio’ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.”