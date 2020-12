Orlando Magic pandemide seyirci rekoru kıracak! 4 bin kişi alınacağı açıklandı…

NBA takımlarından Orlando Magic çılgın bir karar aldı… Pandemi nedeniyle tüm dünyada uzun süredir devam eden kısıtlı ya da seyircisiz oynama kararı devam ederken Orlando tribünleri 4 bin taraftar alınacağını duyurdu.

Kulüp yaptığı resmi açıklamada sosyal mesafeye ve diğer sağlık protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalarak normal sezon maçları için tribünlere 4 bin taraftar alınacağını bildirdi.

4 bin kişilik sayıya hazırlık maçları döneminde Magic organizasyonunun aile üyeleri dışında hiçbir seyirciye izin verilmeyeceği ve ilk beş normal sezon iç saha maçında daha az taraftar topluluğuna izin verilerek ulaşılacak.

Magic CEO’su Alex Martins, ”Maçlara bağlı olarak herkesin sağlığı ve güvenliği en önemli önceliğimiz olacak. Amacımız Amway Center’a dönüş için kapsamlı güvenlik önlemlerinin alındığı konusunda herkesin rahat hissetmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

22 Aralık’ta başlayacak olan sezon için NBA’de bir takımın bildirdiği en yüksek sayı 4 bin ile Magic’in oldu. Diğer birçok takım sezona seyirci olmadan başlayacağını söylemiş; Cleveland ve Utah ise 300 ve 1500 sayılarında kalacaklarını açıklamışlardı.

Maskelerin Orlando’daki Amway Center’da zorunlu olacağı ve sahaya yakın olacakların teste girme şartının olacağı belirtildi. Kulüp ayrıca çok özel durumlar dışında salona çanta sokulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Magic Kulübü ayrıca virüse maruz kalma ve bulaşma potansiyeline karşı Amway Center’da nakit para kullanılmayacağını belirtti.

“I think it goes back to my summer work, just trying to get my rhythm and I feel really good right now. I feel very confident.” – @MarkelleF pic.twitter.com/dnMSI7Bklm

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 14, 2020