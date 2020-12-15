İzmir’de çılgın gece… Dokuz gollü maçta tarihi performans

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Göztepe, İzmir’de Bursaspor’u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 5-4 kazanan Bursaspor, Son 16’ya adını yazdıran ekip oldu.

Genç ağırlıklı kadrosuyla hem TFF 1. Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda harikalar yaratan Bursaspor’da 19 yaşındaki Batuhan Kör, attığı dört golle yıldızlaştı. Bursaspor’un diğer golü, oyuna sonradan giren 20 yaşındaki Çağatay Yılmaz’dan geldi. Ideye, Ndiaye (2) ve Cüneyt Köz’ün kendi kalesine attığı goller Göztepe’ye yetmedi. İzmir ekibinde Murat Palulu, 112. dakikada kırmızı kart gördü.

Sezon başında transfer tahtası kapalı olduğu için kadrosunu alt yapıdan çıkardığı futbolcularla takviye etmek zorunda kalan Bursaspor, 21 yaş ve altındaki ilk 11’de beş, oyuna sonradan giren dört futbolcusu ile, Süper Lig’in deneyimli takımlarından Göztepe’yi elemeyi başardı.

PALUT ASLARA SIĞINDI

Kadroda rotasyona giden ancak Titi ve Mossoro gibi oyunculara da ilk 11’de yer veren, oyunun ilerleyen dakikalarında Halil, Murat, Soner ve Ndiaye gibi as oyuncularını da sahaya sürmek zorunda kalan İlhan Palut, takımını mağlubiyetten kurtaramadı. Genç futbolcu ağırlıklı kadro ile başarılı sonuçlar alan Mustafa Er, güçlü rakibini de geçerek Türkiye Kupası’nda yoluna devam etti.

Bursaspor, Göztepe’den önce Karşıyaka ve 1922 Konya takımlarını kupanın dışına itmişti.

GENÇLER PES ETMEDİ

Bursaspor, zorlu Göztepe deplasmanında Ataberk Dadakdeniz (21), İsmail Çokçalış (20), Batuhan Kör (19), Burak Kapacak (21) ve Ali Akman (18) gibi 21 yaş ve altı dört futbolcuya ilk 11’de şans verdi. İlerleyen dakikalarda ise Ramazan Keskin (21), Ozan Koç (19), Çağatay Yılmaz (20) ve Kerem Şen (18) oyuna dahil oldu.

Batuhan Kör’ün tarihi bir performans ortaya koyduğu ve dört kez ağları havalandırdığı maçta, 90+5. dakikada oyuna sonradan giren Çağatay Yılmaz’ın bir de asist yaptığı maçtaki golü, karşılaşmayı uzatmaya götürdü. Bir başka genç oyuncu Ali Akman da maçı bir asistle tamamladı.

Genç futbolcuların başarısı, izleyenlerin alkışını aldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Emre Malok, Aleks Taşçıoğlu, Oğuz Kaan Çalışır

Göztepe: Megyeri, Nwobodo (Halil Akbunar dk. 54), Titi, Mihojevic, Burekovic, Kubilay Sönmez (Soner Aydoğdu dk. 54), Yalçın Kayan (Ndiaye dk. 72), Mossoro, Tripic (Burak Süleyman (dk. 87), Napoleoni (Murat Paluli dk. 54), Ideye

Yedekler: İrfan Can, Tibet Öniz, Yılmaz Basravi, Tolga Topaloğlu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar (Ozan İsmail Koç dk. 79), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Emre, Özer Hurmacı (Ramazan Keskin dk. 75, Kerem Şen dk. 116), İsmail Çavuşluk (Cüneyt Köz dk. 46), Burak Kapacak (Çağatay Yılmaz dk. 80), Batuhan Kör, Ali Akman

Yedekler: Canberk Yurdakul, Recep Aydın, Kerem Şen, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Batuhan Kör (dk. 31, dk. 47, dk. 99 ve dk. 120), Çağatay Yılmaz (90+5) (Bursaspor), Ideye (dk. 32), Cüneyt Köz (dk. 73 k.k), Ndiaye (dk. 83 ve dk. 117) (Göztepe)

Kırmızı Kart: Murat Paluli (dk. 112) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Burekovic, Ndiaye (Göztepe), Batuhan Kör (Bursaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI