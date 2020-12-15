Galatasaray’ın haftası ‘BAY’ram gibi geçti!

Süper Lig'de geçen hafta içinde ve hafta sonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar, sahaya çıkmayan Galatasaray'ın yüzünü güldürdü. Cimbom, bay geçtiği haftanın en kârlı takımı oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra Alanyaspor'un da Kartal'ı yenmesine rağmen erteleme maçında 3 puan kaybetmesi, sarı-kırmızılıların ekmeğine adeta yağ sürdü. Fenerbahçe sahasında şok bir skorla Yeni Malatyaspor'a yenilerek bu hafta maç yapmayan Aslan'ın gerisinde kaldı.
Beşiktaş’ın 3 maçlık galibiyet serisi, Alanyaspor deplasmanında son buldu. Başakşehir de sahasında Gaziantep'e yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Lider Alanyaspor ise Kartal'ı devirdi ama erteleme maçındaki Göztepe yenilgisi, Cimbom'a yaradı. 23 puanla 2. sıradaki yerini koruyan sarı-kırmızılıların 13. haftadaki rakibi Karagümrük'te de Ndiaye ve Sabo, Hatay önünde gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Cimbom cuma günü bu avantajını kullanmaya çalışacak.
Göztepe-Alanyaspor: 1-0 (Erteleme maçı)
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Başakşehir-Gaziantep FK: 1-2
Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1