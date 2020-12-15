Galatasaray turu geçti ama yedekler umut vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Son 16’ya yükselen Galatasaray’ın tek golü, 44. dakikada Belhanda’nın penaltısıyla geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in son haftalarda çıkışa geçen 11’ini tamamen değiştirdiği bir kadroya yer verdi. Darıca Gençlerbirliği karşısında oynayan kadro, sergilediği futbolla umut vermedi. Formayı zorlaması beklenen Arda Turan, Belhanda, Etobo gibi isimlerin forma şansını iyi değerlendiremediği gözlendi.

Basit pas hataları yapan, rakibi karşısında topa sahip olsa da atak organizasyonlarında etkisiz kalan, pozisyon bulamayan, tempo yapamayan Galatasaray, ilk yarının son dakikalarında gelen penaltı golüyle galibiyete uzandı. Darıca Gençlerbirliği ise, yakaladığı birkaç önemli pozisyonda ağları havalandırmayı başaramayınca, Türkiye Kupası’na veda etti.

TERİM ÇILDIRDI

Maçta bir türlü tempoyu yükseltemeyen Galatasaray futbolcuları, yedek kulübesinde Fatih Terim’in tepkisine neden oldu. Yapılan pas hataları ve basit top kayıpları karşısında tecrübeli teknik adam, futbolcularına sık sık sert uyarılarda bulundu.

Terim’in, ilerleyen dakikalarda oyuna soktuğu Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan gibi son haftalarda 11’in değişmez isimleri de, beklenen etkiyi yaratamadı. Galatasaray, oldukça temposuz ve pozisyon açısında kısır geçen karşılaşma sonrası penaltıdan bulduğu tek golle tur atlamayı başardı.

GENÇ FUTBOLCUNUN TALİHSİZLİĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz’ı mücadelenin kadrosuna almıştı. Terim, müsabakanın son dakikalarında Bartuğ’a şans vermek istedi. İlk defa bu heyecanı yaşayan 17 yaşındaki futbolcu oyuna girmek için kenara geldiğinde müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu son düdüğü çaldı.

Fatih Terim, oyuna giremeyen 17 yaşındaki futbolcusunu daha sonra sarılarak teselli etti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Emre Akbaba dk. 62), Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Etebo, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Jesse Sekidika (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Arda Turan (Emre Kılınç dk. 67), Ali Yavuz Kol

Yedekler: Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Emre Taşdemir, Marcao, Bartuğ Elmaz, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (İbrahim Oğuz dk. 62), Erdem Dikbasan (Furkan Akın dk. 62), Selman Sevinç (Alperen Can dk. 87), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Baha Kısacık dk. 45)

Yedekler: Hasan Göksu, Halil Şagar, Hüseyin Seylığlı

Teknik Direktör: Ender Alkan

Gol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ahmet Kutluer, İbrahim Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI