Formula 1’de hikaye farklı, kazanan aynı

Sadece 12 ülkede yapılan 17 yarışla yakın tarihin en kısa mücadelelerinden biri olan Formula 1'de 2020 sezonu, yaşanan birçok hikaye ile farklı bir heyecan yaşattı. Corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta Avustralya'da başlaması gereken sezon, 3 Temmuz'da Avusturya'da start aldı. Üst üste iptal edilen GP'ler sonrasında başta Türkiye'de İstanbul Park olmak üzere İtalya'da Mugello ile İmola ve Portekiz'de Portimao, F1'e ev sahipliği yaptı.

HAMILTON’I DURDURMADI

Avusturya, İngiltere ve Bahreyn iki yarışa ev sahipliği yaparken İtalya'da tamamı farklı pistlerde olmak üzere 3 GP düzenlendi. Rusya ve Almanya hariç tüm yarışlar seyircisiz yapılırken birçok yarışta Covid-19'la mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları tribünlerde özel olarak ağırlandı. Alınan tedbirler, yeni pistler, üst üste yapılan yarışlarda kazanan ise değişmedi ve Lewis Hamilton, son 7 yılda 6, toplamda 7. şampiyonluğunu elde etti.

SEZONUN EN’LERİ

PİLOT: Lewis Hamilton 17 yarışın 10'unu kazanıp 7. şampiyonluğunu ilan etti. Schumacher'in rekoruna ortak oldu. ‘Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketiyle dünyanın ilgisini çekti.

TAKIM: Mercedes Hamilton-Bottas ikilisiyle yarışlara ambargo koydu. 17 GP'de 13 zafer çıkardı ve üst üste 7. şampiyonluğa uzandı.

YARIŞ: Türkiye GP

13 GP iptal edilirken oluşan boşlukta piyangolardan biri Türkiye'ye vurdu. İstanbul Park'ta 9 yıl sonra yarış düzenlendi. Yenilenen asfalt ve yağmurlu hava, kaosu beraberinde getirdi.

SÜRPRİZ: Gasly ve Perez

Alpha Tauri'den Pierre Gasly ve Racing Point'ten Sergio Perez, ilk kez yarış kazandı.

OLAY: Romain Grosjean'ın kazası

Haas pilotu Romain Grosjean, Bahreyn GP'sinde saatte 220 km hızla bariyerleri delip geçti. Fransız sürücü, ikiye ayrılan ve alev alev yanan aracın içinden 27 saniyede çıkıp hayata tutundu.

HAYAL KIRIKLIĞI: Ferrari

Gelmiş geçmiş en başarılı F1 takımı, Leclerc ve Vettel'le ilk 10'a girme mücadelesi verdi. Tek tur bile lider gidemedi. 40 yıl sonra ilk 5'in dışında kaldı.