Fenerbahçe’de problem: Savunamayan stoperler!

Fenerbahçe’de savunma çilesi bitmek bilmiyor! Sarı-lacivertliler, son 2 yılda 8 stoper transfer etti. Serdar Aziz, Diego Reyes, Falette, Sadık, Zanka, Adil Rami, Tisserand ve Lemos, Kanarya'nın stoper transferleri oldu. Reyes, Falette, Zanka ve Rami hiçbir katkı vermeden kulüpten ayrıldı ama geriye kalanlar da kötü bir performans sergiliyor. Bir türlü stoperde istediği uyumu yakalayamayan Erol Bulut sürekli arayış içerisine girdi ve birçok kez defans ikilisinde değişikliğe gitti.

AVRUPA’DA İKİNCİ!

Bireysle hatalar da sarı-lacivertlilere pahalıya patlıyor… Bu sezon ligde stoperleri en fazla penaltı yaptıran takım 5 ile Fenerbahçe. Avrupa'nın 5 büyük liginde ise stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran tek takım 6'yla Almanya Bundesliga ekibi Schalke. Lemos ve Serdar, 2'şer kez; Tisserand da 1 defa penaltı yaptırdılar.

“BU KARAMSARLIK NİYE?”

Ligde bu hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'yi zorlu bir periyot bekliyor. Bu sezon 3 yenilgisini iç sahada alan Kanarya, Kadıköy'de Başakşehir ve Alanyaspor gibi zirve yarışını direkt ilgilendiren maçlara çıkacak. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve sarı-lacivertli idareciler, 23 puanla 3. sırada olduklarına vurgu yapıp “Bu karamsarlık niye. Galibiyet serisiyle yeniden zirvedeyiz” yorumunu yaptı.