Erteleme maçında galip Ankaragücü

MKE Ankaragücü Hatayspor arasındaki ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında A. Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Ankaragücü’nün gollerini 69. dakikada Sarlija ve 89. dakikada Paintsil kaydetti. Hatayspor’da Gökhan Karadeniz 50. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 8’e yükseltirken, Hatayspor 18 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Şahverdi Çetin dk. 84), Atakan Çankaya, Ender Aygören (Paintsil dk. 56, Cebrail Karayel dk. 90+3), Pinto, Endri Çekici, Lobjanidze, Emre Güral (Mücahit Can Akçay dk. 90+3)
Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Mehmet Ali Akın, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Sackey, Burak Can Çamoğlu (Katranis dk. 71), Rayane (Mirkan Aydın dk. 87), Ribeiro, Akintole (Traore dk. 87), Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Boupendza dk. 46), Diouf (Barbosa dk. 71)
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Sarlija (dk. 69), Paintsil (dk. 89) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Gökhan Karadeniz (dk. 50) (A. Hatayspor)
Sarı Kartlar: Diouf, Boupendza, Ribeiro (A. Hatayspor), Pinto, Ender Aygören, Sarlija (MKE Ankaragücü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 6′ Kazanılan serbest vuruş sonrasında Endri Çekici'nin ceza sahasına gönderdiği topa kafayla yükselen Lobjanidze'nin vuruşu farkla auta çıktı.
- 8′ Lobjanidze'nin orta sahadan yaptığı driblingin ardından çektiği şut kaleci Mohamedi'de kaldı.
- 22′ Sağ kanattan organize bir şekilde rakip kaleye gelen Hatayspor'da topla buluşan Rayane'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.
- 27′ Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi düşündü. Bu şutu Hatayspor kalecisi güçlükle çıkarabildi.
- 31′ Ankaragücü'nün top kaybı sonucunda topu önünde bulan Selim Ilgaz kaleye sert bir şut çekti fakat file bekçisi gole izin vermedi.
- 41′ Burak Can Çamoğlu'nun açtığı derinlemesine ortada ceza sahası içinde kafayla yükselen Diouf Ankaragücü defansını geçemedi.
- 42′ Kazanılan köşe vuruşu sonrasındaki karambolde topu önünde bulan Sackey sert bir şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.
- 45+2′ Atila Turan köşe vuruşundan kaleye bombeli bir şekilde şut çekti. Bu şutu kaleci Mohamedi güçlükçe çelebildi.
- 50′ Gökhan Karadeniz'in Ender Aygören'e yaptığı faul sonucunda hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti. VAR sonucunda Gökhan Karadeniz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
- 58′ Emre Güral’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda kaleci Mohamedi meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 60′ Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Lobjanidze'nin kafa vuruşu üstten oyun alanın dışına çıktı.
- 64′ Sağ kanattan hızlı bir şekilde bindiren Lobjanidze altı pastaki takım arkadaşı Emre Güral'a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu topa dokunamadı.
- GOL! 69′ Ceza sahasına gelen ortada Sarlija'nın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0
- GOL! 89′ Soldan ceza sahasına giren Paintsil kaleci Mohamedi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0