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Denizlispor’da Yalçın Koşukavak dönemi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Güncellenme: 12:33, 15/12/2020
Haberler Denizlispor
Denizlispor’da Yalçın Koşukavak dönemi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’un yeni teknik direktörü belli oldu.

Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil – siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyah kulüp, 48 yaşındaki teknik adam ile imzaların atıldığını duyurdu.

Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay’ı çalıştırmıştı. Öte yandan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe’de altyapı sorumlusu olarak gündeme gelmişti.

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