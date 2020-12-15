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Cevher Özer: Allen Iverson çok başka bir insan çıktı

Bir dönem Beşiktaş'ın forması da giyen 37 yaşındaki tecrübeli basketbolcu Cevher Özer, NBA efsanesi Allen Iverson'ın siyah-beyazlı takımdaki günlerine dair görüşlerini paylaştı.

Güncellenme: 09:24, 15/12/2020
Haberler Basketbol
Cevher Özer: Allen Iverson çok başka bir insan çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor’da forması giyen Cevher Özer, Beşiktaş’ta birlikte oynadığı NBA efsanesi Allen Iverson ile ilgili ilginç itiraflar yaptı.

beIN Sports’taki açıklamalarında Özer Iverson’un göründüğünden çok daha mütevazı bir isim olduğunu söyleyerek, “Allen Iverson, basketbol ikonu diyebileceğimiz bir isim. Dışarıdan çok havalı ve ulaşılamaz gözüküyor ama aslında çok samimi ve sıcakkanlı bir insan. Beklediğimden çok başka bir insan çıktı. Ben de egolu bir insan bekliyordum ama öyle değil” ifadelerini kullandı.

Iverson’a malzeme çantası taşıttıkları anıyı paylaşa Özer, “Allen Iverson’a malzeme çantasını taşıttırdık. Yani başka yapılabilecek bir şey var mı? Avrupa’da bir deplasman maçına giderken basketbol ikonuna malzeme taşıttırdık. Bizi gören insanlar garip garip baktıktan sonra fotoğraf çektirmeye başladı” diye konuştu.

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