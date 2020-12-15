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Çaykur Rizespor 15 dakikada turladı

Sahasında Eskişehirspor'u konuk eden Çaykur Rizespor, maçın ilk 15 dakikasında bulduğu gollerle Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.

Güncellenme: 17:19, 15/12/2020
Haberler Futbol
Çaykur Rizespor 15 dakikada turladı

Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un, Eskişehirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor’un gollerini 5. dakikada Kemal, 13. dakikada Samudio ve 15. dakikada Tunay kaydetti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Çaykur Rizespor: Tarık, Onur (Murat Sağlam dk. 46), Selim, Talbi (Emirhan dk. 57), Alberk, Yasin (Donsah dk. 7), Jovancic, Tunay (Michalak dk. 77), Samudio, Mithat, Kemal

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Eskişehirspor: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt (Kaan dk.13), Erdal, Tolga (Buğra dk. 46), Furkan, Furgan (Bedirhan dk. 46), Onur (Doğukan dk. 84), Alimi, Sholaja (Talha dk. 77)

Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Melih

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Sarı Kartlar: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)

Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15) (Çaykur Rizesor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • GOL 5′ Sol kanattan ceza sahasına topla giren Samudio'nun pasında Kemal bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-0
  • GOL! 13′ Sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Onur'un ortasını değerlendiren Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
  • GOL! 15′ Yasin'inin vuruşunda Kayserispor defasından seken topu ayağına alan Tunay, ceza sahasının dışından şık bir vuruş gerçekleştirerek topu filelerle buluşturdu. 3-0
  • 38′ Talbi'nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio'nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
  • 55′ Orta sahada topla buluşan Kemal, rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı ve yaptığı vuruşunda top kaleci Ekrem'de kaldı.
  • 60′ Tunay'ın sağ kanattan ortasında Kemal şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Çaykur Rizespor eskişehirspor