Çaykur Rizespor 15 dakikada turladı

Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un, Eskişehirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Çaykur Rizespor’un gollerini 5. dakikada Kemal, 13. dakikada Samudio ve 15. dakikada Tunay kaydetti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Çaykur Rizespor: Tarık, Onur (Murat Sağlam dk. 46), Selim, Talbi (Emirhan dk. 57), Alberk, Yasin (Donsah dk. 7), Jovancic, Tunay (Michalak dk. 77), Samudio, Mithat, Kemal
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Eskişehirspor: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt (Kaan dk.13), Erdal, Tolga (Buğra dk. 46), Furkan, Furgan (Bedirhan dk. 46), Onur (Doğukan dk. 84), Alimi, Sholaja (Talha dk. 77)
Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Melih
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Sarı Kartlar: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)
Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15) (Çaykur Rizesor)