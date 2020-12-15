Beşiktaş’ta bir futbolcu pozitif

Beşiktaş’ta bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Parkta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.”

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